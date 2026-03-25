Grand Vide Dressing RAPI RAPI Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 – 17:00

Gratuit : oui entrée libre Tout public – Age maximum : 99

L’association RAPI a le plaisir de vous convier à son Vide Dressing printanier qui se tiendra les 31 mars et 1er avril prochains. ???? Rendez-vous au : 15 ter boulevard Jean Moulin???? Quand ? Les 31 mars et 1er avril???? Horaires : De 09h00 à 17h00 Pourquoi venir ? Diversité : Des vêtements pour Homme et Femme, adaptés à tous les âges. Inclusivité : Un large choix de tailles disponibles, du XS au XXL. Engagement : Offrir une seconde vie aux vêtements dans une ambiance conviviale. Profitez de cet événement pour renouveler votre garde-robe de manière éthique et à petit prix. Contact et informations :???? 09 92 26 63 27 / 07 66 50 30 45???? direction@rapi.fr???? Instagram : @assorapi???? Plus d’infos : rapi.fr

RAPI Nantes 44100



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