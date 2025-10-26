Grand vide-genier du Cercle des Citoyens Hall de Nahuques Mont-de-Marsan

Nous prendrons votre inscription par téléphone parce que nous trouvons plus sympathique de nous parler.

Nous vous demanderons de régler à l’avance (dans la mesure du possible) pour éviter les abus.

Les tarifs sont les suivants: 8€ l’emplacement de 2 mètres avec une table.

3€ le mètre sans table.

Les chaises sont fournies pour tous.

Comme chaque année notre une buvette sera à votre service ainsi que note enthousiasme et notre bonne humeur.

Nous accueillerons les exposants partir de 7 heures .

Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 48 01 96

