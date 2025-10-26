Grand vide-genier du Cercle des Citoyens Hall de Nahuques Mont-de-Marsan
Grand vide-genier du Cercle des Citoyens
Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Nous prendrons votre inscription par téléphone parce que nous trouvons plus sympathique de nous parler.
Nous vous demanderons de régler à l’avance (dans la mesure du possible) pour éviter les abus.
Les tarifs sont les suivants: 8€ l’emplacement de 2 mètres avec une table.
3€ le mètre sans table.
Les chaises sont fournies pour tous.
Comme chaque année notre une buvette sera à votre service ainsi que note enthousiasme et notre bonne humeur.
Nous accueillerons les exposants partir de 7 heures .
Hall de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 48 01 96
