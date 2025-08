Grand Vide Grenier AGAS de Combelles Le Monastère

Grand Vide Grenier AGAS de Combelles Le Monastère dimanche 14 septembre 2025.

Grand Vide Grenier AGAS de Combelles

Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

L’emplacement de 3x2m

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le grand vide grenier de Combelles, organisé par l’association agas, vous accueille dans le cadre enchanteur du Domaine de Combelles au Monastère à quelques minutes de Rodez.

250 emplacements représentant près de 800 mètres linéaires de stand vous attendent pour chiner et réaliser de bonnes affaires.

L’accueil du public se fait de 9h00 à 17h00, buvette et restauration rapide sur place.

Le Domaine est vaste, ombragé et équipé de jeux pour enfants.

Entrée libre et gratuite pour le public

Buvette et restauration rapide sur place

Réservation par mail ou téléphone

Accueil des exposant à partir de 7h30 7 .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

English :

The grand vide grenier de Combelles, organized by the agas association, welcomes you to the enchanting Domaine de Combelles at Le Monastère, just a few minutes from Rodez.

German :

Der große Flohmarkt von Combelles, der vom Verein agas organisiert wird, empfängt Sie in der zauberhaften Umgebung der Domaine de Combelles au Monastère, nur wenige Minuten von Rodez entfernt.

Italiano :

Il mercato delle pulci di Combelles, organizzato dall’associazione agas, vi accoglie nell’incantevole Domaine de Combelles a Le Monastère, a pochi minuti da Rodez.

Espanol :

El mercadillo de Combelles, organizado por la asociación agas, le da la bienvenida en el encantador Domaine de Combelles, en Le Monastère, a pocos minutos de Rodez.

