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GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles

GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles dimanche 14 juin 2026.

Ville : 34480 Cabrerolles

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Cabrerolles

GRAND VIDE-GRENIER

Cabrerolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Grand vide-grenier à Cabrerolles de 8h à 18h.
Village interdit aux voitures de 8h à 18h !
Buvette et restauration. Objets récupérés après 18h !
Les exposants seront accueillis entre 7h et 8h pour leur installation.
1€ le mètre l’emplacement ! Sur réservation.
Grand vide-grenier à Cabrerolles de 8h à 18h.
Village interdit aux voitures de 8h à 18h !
Buvette et restauration. Objets récupérés après 18h !
Les exposants seront accueillis entre 7h et 8h pour leur installation.
1€ le mètre l’emplacement ! Sur réservation.   .

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 98 61 36 

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English :

Big garage sale in Cabrerolles from 8am to 6pm.
Village closed to cars from 8am to 6pm!
Refreshments and catering. Items collected after 6pm!
Stallholders welcome between 7 and 8 a.m. for set-up.
1? per meter per site! Reservations required.

L’événement GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS

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