GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles
GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles dimanche 14 juin 2026.
Cabrerolles
GRAND VIDE-GRENIER
Cabrerolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Grand vide-grenier à Cabrerolles de 8h à 18h.
Village interdit aux voitures de 8h à 18h !
Buvette et restauration. Objets récupérés après 18h !
Les exposants seront accueillis entre 7h et 8h pour leur installation.
1€ le mètre l’emplacement ! Sur réservation.
Grand vide-grenier à Cabrerolles de 8h à 18h.
Village interdit aux voitures de 8h à 18h !
Buvette et restauration. Objets récupérés après 18h !
Les exposants seront accueillis entre 7h et 8h pour leur installation.
1€ le mètre l’emplacement ! Sur réservation. .
Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 98 61 36
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English :
Big garage sale in Cabrerolles from 8am to 6pm.
Village closed to cars from 8am to 6pm!
Refreshments and catering. Items collected after 6pm!
Stallholders welcome between 7 and 8 a.m. for set-up.
1? per meter per site! Reservations required.
L’événement GRAND VIDE-GRENIER Cabrerolles a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS