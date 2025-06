Grand vide-grenier – Place du Forum Chadrac 22 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Grand vide-grenier Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Chineurs, collectionneurs, bricoleurs, partisans de la seconde main, ne manquez pas ce grand vide-grenier organisé par le Comité de jumelage Espaly Chadrac Taucha.

Place du Forum Cours de la Liberté

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 43 12 81

English :

Chineurs, collectors, handymen, second-hand enthusiasts, don’t miss this great garage sale organized by the Espaly Chadrac Taucha Twinning Committee.

German :

Chinoiserien, Sammler, Bastler, Anhänger von Second-Hand-Artikeln: Verpassen Sie nicht diesen großen Flohmarkt, der vom Partnerschaftskomitee Espaly Chadrac Taucha organisiert wird.

Italiano :

Cineurs, collezionisti, artigiani, appassionati dell’usato, non perdetevi questo grande mercatino organizzato dal Comitato di gemellaggio Espaly Chadrac Taucha.

Espanol :

Chineurs, coleccionistas, manitas, aficionados a la segunda mano, no se pierdan esta gran venta de garaje organizada por el Comité de Hermanamiento Espaly Chadrac Taucha.

L’événement Grand vide-grenier Chadrac a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay