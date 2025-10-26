GRAND VIDE-GRENIER DE L’ABSSL Sauvian
GRAND VIDE-GRENIER DE L’ABSSL Sauvian dimanche 26 octobre 2025.
GRAND VIDE-GRENIER DE L’ABSSL
Boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault
Venez nombreux pour cette journée conviviale! Crêpe & café offerts aux exposants. Restauration sur place.
Le club de basket ABSSL vous invite à son grand vide-grenier !
Chinez, vendez, achetez et partagez un moment chaleureux avec nous.
Une crêpe et un café offerts à chaque exposant !
Petite restauration et buvette sur place.
Venez nombreux passer une belle journée conviviale !
Inscription obligatoire pour les exposants .
Boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 6 88 58 51 33
English :
Come one, come all for this convivial day! Pancakes & coffee offered to exhibitors. Catering on site.
German :
Kommen Sie zahlreich zu diesem geselligen Tag! Crêpe und Kaffee werden den Ausstellern angeboten. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Venite tutti per questa giornata conviviale! Frittelle e caffè offerti agli espositori. Catering in loco.
Espanol :
Vengan todos a esta jornada de convivencia Se ofrecerán tortitas y café a los expositores. Catering in situ.
