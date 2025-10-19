Grand vide grenier de l’UDC Rue piétonne Capbreton

Grand vide grenier de l’UDC Rue piétonne Capbreton dimanche 19 octobre 2025.

Grand vide grenier de l’UDC

Rue piétonne Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

L’Union des Commerçants du centre-ville organise son vide grenier Dimanche 19 octobre à partir de 9h, rue du Général-de-Gaulle. .

Rue piétonne Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Grand vide grenier de l’UDC

The Union des Commerçants du centre-ville organizes its garage sale on rue du Général-de-Gaulle.

German : Grand vide grenier de l’UDC

Die Union des Commerçants du Centre-ville organisiert ihren Flohmarkt in der Rue du Général-de-Gaulle.

Italiano :

L’Union des Commerçants du centre-ville organizza il suo mercatino in rue du Général-de-Gaulle.

Espanol : Grand vide grenier de l’UDC

La Union des Commerçants du centre-ville organiza su venta de garaje en la rue du Général-de-Gaulle.

