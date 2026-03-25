Grand Vide-Grenier et Brocante La Rivière-Drugeon
Grand Vide-Grenier et Brocante La Rivière-Drugeon dimanche 12 avril 2026.
Grand Vide-Grenier et Brocante
Dans le village La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’US Lavernon vous convie à leur brocante annuelle. Une centaine d’exposants vous attendent.
Buvette et petite restauration sur place.
2€ le mètre avec un minimum de 5m. .
Dans le village La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 34 49 74
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English : Grand Vide-Grenier et Brocante
L’événement Grand Vide-Grenier et Brocante La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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