Grand Vide-Grenier et Brocante

Dans le village La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’US Lavernon vous convie à leur brocante annuelle. Une centaine d’exposants vous attendent.

Buvette et petite restauration sur place.

2€ le mètre avec un minimum de 5m. .

Dans le village La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 34 49 74

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English : Grand Vide-Grenier et Brocante

L’événement Grand Vide-Grenier et Brocante La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS