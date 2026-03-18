Grand vide-grenier Salle d’Animations Gabarret
Grand vide-grenier Salle d’Animations Gabarret dimanche 19 avril 2026.
Grand vide-grenier
Salle d’Animations Avenue de la Gare Gabarret Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Cet hiver vous avez fait du tri dans vos placards et vous ne savez pas quoi des affaires que vous ne voulez plus ? Vous êtes à la recherche de bonnes affaires ?
Rendez-vous au grand vide-greniers organisé par l’association les Minous du Gabardan !
Exposants, pensez à réserver votre emplacement !
Cet hiver vous avez fait du tri dans vos placards et vous ne savez pas quoi des affaires que vous ne voulez plus ? Vous êtes à la recherche de bonnes affaires ?
Rendez-vous au grand vide-greniers organisé par l’association les Minous du Gabardan !
Exposants, pensez à réserver votre emplacement ! .
Salle d’Animations Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 40 71 22 lesminousdugabardan@gmail.com
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English : Grand vide-grenier
This winter you’ve been sorting through your closets and don’t know what to do with the things you no longer want? Looking for a bargain?
Come along to the big garage sale organized by the association Les Minous du Gabardan!
Exhibitors, don’t forget to reserve your space!
L’événement Grand vide-grenier Gabarret a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Landes d’Armagnac