Grand vide-grenier Salle d’Animations Gabarret

Grand vide-grenier

Salle d’Animations Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Cet hiver vous avez fait du tri dans vos placards et vous ne savez pas quoi des affaires que vous ne voulez plus ? Vous êtes à la recherche de bonnes affaires ?

Rendez-vous au grand vide-greniers organisé par l’association les Minous du Gabardan !

Exposants, pensez à réserver votre emplacement !

Cet hiver vous avez fait du tri dans vos placards et vous ne savez pas quoi des affaires que vous ne voulez plus ? Vous êtes à la recherche de bonnes affaires ?

Rendez-vous au grand vide-greniers organisé par l’association les Minous du Gabardan !

Exposants, pensez à réserver votre emplacement ! .

Salle d’Animations Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 40 71 22 lesminousdugabardan@gmail.com

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English : Grand vide-grenier

This winter you’ve been sorting through your closets and don’t know what to do with the things you no longer want? Looking for a bargain?

Come along to the big garage sale organized by the association Les Minous du Gabardan!

Exhibitors, don’t forget to reserve your space!

L’événement Grand vide-grenier Gabarret a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Landes d’Armagnac