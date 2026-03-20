GRAND VIDE GRENIER

Rue Pierre de Coubertin Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’appel de l’école Sainte Jeanne d’Arc vous donne rendez-vous le dimanche 26 avril 2026 au complexe Raymond Boisset à Saint-André-de-Sangonis.

Venez chiner, vendre, faire de belles trouvailles et partager un moment convivial en famille ou entre amis

L’appel de l’école Sainte Jeanne d’Arc vous donne rendez-vous le dimanche 26 avril 2026 au complexe Raymond Boisset à Saint-André-de-Sangonis.

Venez chiner, vendre, faire de belles trouvailles et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Rue Pierre de Coubertin Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

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English :

L?appel de l?école Sainte Jeanne d?Arc invites you to join us on Sunday April 26, 2026 at the Raymond Boisset complex in Saint-André-de-Sangonis.

Come and browse, sell and make great finds, and share a convivial moment with family and friends

L’événement GRAND VIDE GRENIER Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT