Grand vide-greniers à Marignane ! Parking du Parc Camoin Marignane

Grand vide-greniers à Marignane !

Dimanche 26 avril 2026 de 8h30 à 15h.

Food-trucks restauration sur place. Parking du Parc Camoin Boulevard Maurice Noguès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Parc Camoin devient, le temps d’une journée, un grand vide-greniers. C’est l’occasion pour certains de faire place nette dans les armoires à linge et placards… Pour d’autres de faire des emplettes à petits prix, ou tout simplement se balader.

Vous pourrez trouver une kyrielle d’objets à des prix imbattables le coup de cœur pour la décoration de votre intérieur, la trouvaille à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…

Venez nombreux flâner entre les stands ! .

Parking du Parc Camoin Boulevard Maurice Noguès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

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English :

For one day, the Camoin Parc becomes a huge garage sale. For some, it’s a chance to clear out their linen cupboards and closets… For others, it’s a chance to shop at low prices, or simply to take a stroll.

L’événement Grand vide-greniers à Marignane ! Marignane a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Marignane