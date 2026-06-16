Grand vide-greniers Combressol
Grand vide-greniers Combressol dimanche 5 juillet 2026.
Combressol
Grand vide-greniers
Combressol Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association Combressol Anim’ et les amis de l’église de Combressol organisent un vide-greniers sur la journée.
Sur réservation, buvette et restauration sur place .
Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 24 38 86
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English :
L’événement Grand vide-greniers Combressol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze