Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand vide-greniers Combressol

Grand vide-greniers Combressol

Grand vide-greniers Combressol dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 19250 Combressol

Département : Corrèze

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Combressol

Grand vide-greniers

Combressol Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

L’association Combressol Anim’ et les amis de l’église de Combressol organisent un vide-greniers sur la journée.
Sur réservation, buvette et restauration sur place   .

Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 24 38 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand vide-greniers Combressol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze