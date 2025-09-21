Grand vide-greniers d’automne à Taupont Taupont

gymnase Taupont Morbihan

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame, cette nouvelle édition de ce grand vide-greniers d’automne en plein air rassemble plus de 350 exposants pour plus de 4000 visiteurs.

ouvert aux particuliers, professionnels et collectionneurs. Restauration sur place. Port du masque obligatoire.

Début des déballages des 6h .

gymnase Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 7 67 33 84 16

