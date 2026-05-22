Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz

Metz

Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa

EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers organisé par les Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.

Restauration et buvette sur place.Tout public

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EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Garage sale organized by the Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.

Catering and refreshments on site.

L’événement Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ