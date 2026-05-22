Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz

Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz

Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz dimanche 7 juin 2026.

Lieu : EEDF groupe Visa

Adresse : 10 Rue Général Lapasset

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa

EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-greniers organisé par les Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.

Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz 57000 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by the Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.

Catering and refreshments on site.

L’événement Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)