Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz
Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa EEDF groupe Visa Metz dimanche 7 juin 2026.
Metz
Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa
EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers organisé par les Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
EEDF groupe Visa 10 Rue Général Lapasset Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Garage sale organized by the Eclaireuses et Eclaireurs de France Groupe Visa.
Catering and refreshments on site.
L’événement Grand vide-greniers de EEDF Metz Visa Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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