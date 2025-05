Grand vide-greniers – Guinguette de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais, 7 juin 2025 07:00, Saint-Martin-des-Lais.

Allier

Grand vide-greniers Guinguette de la Grenouille 45 Route de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 07:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Venez flâner au vide-grenier et profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis. Stands variés, bonnes affaires et ambiance détendue au rendez-vous. Une belle occasion de donner une seconde vie aux objets et de faire des trouvailles !

.

Guinguette de la Grenouille 45 Route de la Grenouille

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 07 71 35 complexedelagrenouille@gmail.com

English :

Come and stroll around the garage sale and enjoy a convivial moment with family and friends. Varied stalls, bargains and a relaxed atmosphere. A great opportunity to give a second life to objects and make some great finds!

German :

Bummeln Sie über den Flohmarkt und genießen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder Freunden. Verschiedene Stände, Schnäppchen und eine entspannte Atmosphäre erwarten Sie. Eine gute Gelegenheit, um Gegenständen ein zweites Leben zu geben und neue Dinge zu finden!

Italiano :

Venite a passeggiare per il mercatino dell’usato e godetevi un momento di convivialità con la famiglia e gli amici. Una varietà di bancarelle, grandi occasioni e un’atmosfera rilassata. È un’ottima occasione per dare una seconda vita agli oggetti e fare delle belle scoperte!

Espanol :

Venga a pasear por la venta de garaje y disfrute de un momento de convivencia con la familia y los amigos. Puestos variados, grandes gangas y un ambiente distendido. Es una gran oportunidad para dar una segunda vida a los objetos y hacer grandes hallazgos

L’événement Grand vide-greniers Saint-Martin-des-Lais a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région