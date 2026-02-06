Grand vide-greniers, vide-dressing et puériculture grande halle du Chomeil et salle polyvalente Saint-Paulien

Grand vide-greniers, vide-dressing et puériculture

grande halle du Chomeil et salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez trouver votre bonheur lors de ce grand déballage, dans la grande halle d’exposition, la salle polyvalente et à l’extérieur entre les deux salles.

Sur place, vous pourrez vous restaurer avec hot dog, frites, gaufres et buvette.

grande halle du Chomeil et salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 53 13 59

English :

Come and find what you’re looking for at this great unpacking event, in the large exhibition hall, the multi-purpose hall and outside between the two halls.

On site, you’ll be able to eat hot dogs, French fries, waffles and refreshments.

