GRAND VIDE MAISON Montboyer

GRAND VIDE MAISON Montboyer samedi 11 octobre 2025.

GRAND VIDE MAISON

Salle des fêtes Montboyer Charente

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Grand vide maison au profit de l’association Les Chiens de l’Espoir

Salle des fêtes Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 23 28 63 leschiensdelespoir@hotmail.fr

English : GRAND VIDE MAISON

Grand vide maison in aid of the association Les Chiens de l’Espoir

German : GRAND VIDE MAISON

Große Hausräumung zugunsten des Vereins Les Chiens de l’Espoir (Hunde der Hoffnung)

Italiano : GRAND VIDE MAISON

Grande vendita di sgomberi di case a favore dell’associazione Les Chiens de l’Espoir

Espanol : GRAND VIDE MAISON

Gran liquidación de viviendas a beneficio de la asociación Les Chiens de l’Espoir

