GRAND VIDE MAISON Montboyer
GRAND VIDE MAISON Montboyer samedi 11 octobre 2025.
GRAND VIDE MAISON
Salle des fêtes Montboyer Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Grand vide maison au profit de l’association Les Chiens de l’Espoir
.
Salle des fêtes Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 23 28 63 leschiensdelespoir@hotmail.fr
English : GRAND VIDE MAISON
Grand vide maison in aid of the association Les Chiens de l’Espoir
German : GRAND VIDE MAISON
Große Hausräumung zugunsten des Vereins Les Chiens de l’Espoir (Hunde der Hoffnung)
Italiano : GRAND VIDE MAISON
Grande vendita di sgomberi di case a favore dell’associazione Les Chiens de l’Espoir
Espanol : GRAND VIDE MAISON
Gran liquidación de viviendas a beneficio de la asociación Les Chiens de l’Espoir
L’événement GRAND VIDE MAISON Montboyer a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme du Sud Charente