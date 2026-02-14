Grand Vide-poussette

41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Grand vide-poussette dimanche 8 mars

Rendez-vous le dimanche 8 mars, de 9h à 17h30, à la salle polyvalente de Poilly-lez-Gien, située face à Intermarché, pour le grand vide-poussette organisé par l’association Les Amours de Poilly.

Cet événement est l’occasion idéale pour trouver du matériel de puériculture, des vêtements pour enfants, des jouets, des jeux et de nombreux articles dédiés à la petite enfance.

Une buvette sera proposée sur place pour profiter pleinement de la journée dans une ambiance conviviale et familiale. .

41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 63 18

English :

Grand vide-poussette Sunday, March 8

L’événement Grand Vide-poussette Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN