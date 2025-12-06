GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Cette année, le village-station des Angles innove: un grand village de Noël se tiendra cours du château, place de l’église. Ouverture du village et inauguration. Animation musicale. Vin chaud et chocolat chaud offerts à 18h….

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village-station of Les Angles is innovating: a large Christmas village will be held in the Cours du Château, Place de l’Eglise. Village opening and inauguration. Musical entertainment. Mulled wine and hot chocolate available at 6pm….

German :

Dieses Jahr gibt es im Ferienort Les Angles eine Neuerung: Ein großes Weihnachtsdorf wird auf dem Schlosshof und dem Kirchplatz aufgebaut. Eröffnung des Dorfes und Einweihung. Musikalische Unterhaltung. Glühwein und heiße Schokolade werden um 18 Uhr angeboten….

Italiano :

Quest’anno, il villaggio turistico di Les Angles apre una nuova strada con un grande villaggio natalizio nel Cours du Château e in Place de l’Eglise. Apertura del villaggio e inaugurazione. Intrattenimento musicale. Vin brulé e cioccolata calda disponibili alle 18.00….

Espanol :

Este año, la estación balnearia de Les Angles abre nuevos caminos con un gran pueblo navideño en el Cours du Château y la Place de l’Eglise. Apertura del pueblo e inauguración. Animación musical. Vino caliente y chocolate a partir de las 18.00 h. ….

L’événement GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2025-11-18 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION