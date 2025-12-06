GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

2025-12-06

Cette année, le village-station des Angles innove: un grand village de Noël se tiendra cours du château, place de l’église. Ce village enchanté ravira petits et grands dans une ambiance familiale et féérique. Chaque jours producteurs et commerçants g…

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village-station of Les Angles is breaking new ground: a large Christmas village will be held in the courtyard of the château, in place de l’église. This enchanted village will delight young and old in a magical family atmosphere. Every day, producers and retailers will g…

German :

Dieses Jahr geht das Feriendorf Les Angles neue Wege: Ein großes Weihnachtsdorf wird im Cours du Château und auf dem Place de l’Eglise aufgebaut. Dieses verzauberte Dorf wird Groß und Klein in einer familiären und märchenhaften Atmosphäre begeistern. Jeden Tag bieten Produzenten und Händler ihre Waren an.

Italiano :

Quest’anno il resort-villaggio di Les Angles apre una nuova strada con un grande villaggio natalizio nel cortile del castello e in Place de l’Eglise. Questo villaggio incantato incanterà grandi e piccini in una magica atmosfera familiare. Ogni giorno, i produttori e i negozianti …

Espanol :

Este año, el pueblo-balneario de Les Angles abre nuevos horizontes con un gran pueblo navideño en el patio del castillo y la Place de l’Eglise. Este pueblo encantado hará las delicias de grandes y pequeños en un ambiente mágico y familiar. Todos los días, los productores y comerciantes…

L'événement GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2025-11-18