GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles
Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
2025-12-07
Cette année, le village-station des Angles innove: un grand village de Noël se tiendra cours du château, place de l’église. Animation musicale. …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
This year, the village-station of Les Angles is innovating: a large Christmas village will be held in the courtyard of the château, in place de l’église. Musical entertainment.
German :
Dieses Jahr geht das Feriendorf Les Angles neue Wege: Ein großes Weihnachtsdorf wird auf dem Cours du Château und dem Place de l’Eglise aufgebaut. Musikalische Unterhaltung.
Italiano :
Quest’anno, il villaggio turistico di Les Angles apre una nuova strada con un grande villaggio natalizio nel Cours du Château e nella Place de l’Eglise. Intrattenimento musicale.
Espanol :
Este año, la localidad turística de Les Angles abre nuevos horizontes con un gran pueblo navideño en el Cours du Château y la Place de l’Eglise. Animación musical.
