GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Cette année, le village-station des Angles innove: un grand village de Noël se tiendra cours du château, place de l’église. Animation musicale. …

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village-station of Les Angles is innovating: a large Christmas village will be held in the courtyard of the château, in place de l’église. Musical entertainment.

German :

Dieses Jahr geht das Feriendorf Les Angles neue Wege: Ein großes Weihnachtsdorf wird auf dem Cours du Château und dem Place de l’Eglise aufgebaut. Musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Quest’anno, il villaggio turistico di Les Angles apre una nuova strada con un grande villaggio natalizio nel Cours du Château e nella Place de l’Eglise. Intrattenimento musicale.

Espanol :

Este año, la localidad turística de Les Angles abre nuevos horizontes con un gran pueblo navideño en el Cours du Château y la Place de l’Eglise. Animación musical.

