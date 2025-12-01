GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Cette année, le village-station des Angles innove: un grand village de Noël se tiendra cours du château, place de l’église. Animation musicale avec le Vagabond Bien Aimé et son orchestre de Barbarie de 16h à 19h….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village-station of Les Angles is innovating: a large Christmas village will be held in the Cours du Château and Place de l’Eglise. Musical entertainment with the Vagabond Bien Aimé and his barrel band from 4pm to 7pm….

German :

Dieses Jahr gibt es im Ferienort Les Angles eine Neuerung: ein großes Weihnachtsdorf im Schlosshof und auf dem Kirchplatz. Musikalische Unterhaltung mit dem Vagabond Bien Aimé und seinem Barberie-Orchester von 16 bis 19 Uhr….

Italiano :

Quest’anno, il villaggio turistico di Les Angles apre una nuova strada con un grande villaggio natalizio nel Cours du Château e in Place de l’Eglise. Intrattenimento musicale con il Vagabondo Bien Aimé e la sua banda di barili dalle 16.00 alle 19.00….

Espanol :

Este año, la estación balnearia de Les Angles innova con un gran pueblo navideño en el Cours du Château y la Place de l’Eglise. Animación musical con el Vagabundo Bien Aimé y su banda de barriles de 16:00 a 19:00 h….

