GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 20:00:00

2025-12-22

Cette année, le village-station des Angles innove un grand village de Noël magique qui se tiendra dans la cours du château, place de l’église….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village resort of Les Angles is innovating with a magical Christmas village to be held in the courtyard of the château, place de l’église….

German :

Dieses Jahr innoviert das Dorf-Resort Les Angles ein großes magisches Weihnachtsdorf, das im Schlosshof am Place de l’Eglise…. stattfinden wird.

Italiano :

Quest’anno, il villaggio turistico di Les Angles innova con un magico villaggio di Natale che si terrà nel cortile del castello, Place de l’Eglise….

Espanol :

Este año, la localidad turística de Les Angles innova con un pueblo mágico de Navidad que se celebrará en el patio del castillo, Place de l’Eglise….

