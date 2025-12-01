GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles

GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles mercredi 24 décembre 2025.

GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 20:00:00

Date(s) :
2025-12-24

Cette année, le village-station des Angles innove un grand village de Noël féérique qui se tiendra dans la cours du château, place de l’église. A partir de 18h arrivée du Père Noël cours du Château, puis parade et déambutlation dans le village.
Fe…
  .

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

This year, the village-station of Les Angles is innovating with a large, magical Christmas village to be held in the courtyard of the château, place de l’église. From 6pm: arrival of Santa Claus in the château courtyard, followed by a parade through the village.
Fe…

German :

Dieses Jahr führt das Feriendorf Les Angles ein großes, märchenhaftes Weihnachtsdorf ein, das im Schlosshof am Place de l’Eglise stattfindet. Ab 18 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns im Cours du Château, dann Parade und Spaziergang durch das Dorf.
Fe…

Italiano :

Quest’anno il resort-villaggio di Les Angles innova con un grande e magico villaggio di Natale che si terrà nel cortile del castello, Place de l’Eglise. Dalle 18:00: arrivo di Babbo Natale nel cortile del castello, seguito da una sfilata attraverso il villaggio.
Festa…

Espanol :

Este año, la estación-pueblo de Les Angles innova con un gran pueblo mágico de Navidad que se celebrará en el patio del castillo, Place de l’Eglise. A partir de las 18:00 h: llegada de Papá Noel al patio del castillo, seguida de un desfile por el pueblo.
Fe…

L’événement GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2025-11-19 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION