GRAND VILLAGE DE NOEL AUX ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 20:00:00

2025-12-24

Cette année, le village-station des Angles innove un grand village de Noël féérique qui se tiendra dans la cours du château, place de l’église. A partir de 18h arrivée du Père Noël cours du Château, puis parade et déambutlation dans le village.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year, the village-station of Les Angles is innovating with a large, magical Christmas village to be held in the courtyard of the château, place de l’église. From 6pm: arrival of Santa Claus in the château courtyard, followed by a parade through the village.

German :

Dieses Jahr führt das Feriendorf Les Angles ein großes, märchenhaftes Weihnachtsdorf ein, das im Schlosshof am Place de l’Eglise stattfindet. Ab 18 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns im Cours du Château, dann Parade und Spaziergang durch das Dorf.

Italiano :

Quest’anno il resort-villaggio di Les Angles innova con un grande e magico villaggio di Natale che si terrà nel cortile del castello, Place de l’Eglise. Dalle 18:00: arrivo di Babbo Natale nel cortile del castello, seguito da una sfilata attraverso il villaggio.

Espanol :

Este año, la estación-pueblo de Les Angles innova con un gran pueblo mágico de Navidad que se celebrará en el patio del castillo, Place de l’Eglise. A partir de las 18:00 h: llegada de Papá Noel al patio del castillo, seguida de un desfile por el pueblo.

