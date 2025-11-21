Grand Village de Noël Mers-les-Bains
Grand Village de Noël Mers-les-Bains jeudi 20 novembre 2025.
Grand Village de Noël
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-20
En centre-ville et rue de l’église
De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…
Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….
Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79
English :
Downtown and rue de l’église
Numerous chalets on-site catering entertainment Telethon…
Chalets Catering Rides Music Mini farm Entertainment….
Craftsmen, designers, brotherhoods…will be on hand
German :
Im Stadtzentrum und in der Rue de l’Eglise
Zahlreiche Chalets Verpflegung vor Ort Animationen Téléthon…
Chalets Verpflegung Karussells Musik Mini-Bauernhof Animationen…..
Handwerker, Kreative, Bruderschaften…werden anwesend sein
Italiano :
Nel centro della città e in rue de l’église
Numerosi chalet ristorazione in loco animazione Telethon…
Chalet Ristorazione Giostre Musica Mini fattoria Intrattenimento….
Artigiani, designer, confraternite ecc. saranno a disposizione
Espanol :
En el centro de la ciudad y rue de l’église
Numerosos chalés Restauración in situ Animación Teletón…
Chalets Restauración Tiovivos Música Minigranja Animación….
Habrá artesanos, diseñadores, cofradías, etc
L’événement Grand Village de Noël Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS