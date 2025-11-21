Grand Village de Noël

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-20

En centre-ville et rue de l’église

De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…

Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….

Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous

En centre-ville et rue de l’église

De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…

Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….

Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79

English :

Downtown and rue de l’église

Numerous chalets on-site catering entertainment Telethon…

Chalets Catering Rides Music Mini farm Entertainment….

Craftsmen, designers, brotherhoods…will be on hand

German :

Im Stadtzentrum und in der Rue de l’Eglise

Zahlreiche Chalets Verpflegung vor Ort Animationen Téléthon…

Chalets Verpflegung Karussells Musik Mini-Bauernhof Animationen…..

Handwerker, Kreative, Bruderschaften…werden anwesend sein

Italiano :

Nel centro della città e in rue de l’église

Numerosi chalet ristorazione in loco animazione Telethon…

Chalet Ristorazione Giostre Musica Mini fattoria Intrattenimento….

Artigiani, designer, confraternite ecc. saranno a disposizione

Espanol :

En el centro de la ciudad y rue de l’église

Numerosos chalés Restauración in situ Animación Teletón…

Chalets Restauración Tiovivos Música Minigranja Animación….

Habrá artesanos, diseñadores, cofradías, etc

L’événement Grand Village de Noël Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS