Grand-Village en fête Maison Paysanne et centre-ville Le Grand-Village-Plage
Grand-Village en fête Maison Paysanne et centre-ville Le Grand-Village-Plage dimanche 24 mai 2026.
Grand-Village en fête
Maison Paysanne et centre-ville Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-24
4ème édition de la fête de Grand-Village, avec jeux en bois géants, concerts midi et soir, marché gourmand, trampoline élastique, animations de la Maison écopaysanne et courses cyclistes.
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Maison Paysanne et centre-ville Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 50 18
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English :
4th edition of the Grand-Village festival, with giant wooden games, lunchtime and evening concerts, gourmet market, bungee trampoline, Maison écopaysanne events and bicycle races.
L’événement Grand-Village en fête Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes