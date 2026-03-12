Grand-Village en fête Maison Paysanne et centre-ville Le Grand-Village-Plage

Grand-Village en fête

Maison Paysanne et centre-ville Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

4ème édition de la fête de Grand-Village, avec jeux en bois géants, concerts midi et soir, marché gourmand, trampoline élastique, animations de la Maison écopaysanne et courses cyclistes.

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Maison Paysanne et centre-ville Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 50 18

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English :

4th edition of the Grand-Village festival, with giant wooden games, lunchtime and evening concerts, gourmet market, bungee trampoline, Maison écopaysanne events and bicycle races.

L’événement Grand-Village en fête Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes