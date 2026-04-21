Fontaine-lès-Clercs

Grand week-end Baptêmes de l’air à l’aérodrome Saint-Quentin Roupy Fontaine les Clercs

Fontaine-lès-Clercs Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Prenez de la hauteur et vivez un moment hors du commun avec l’Aéro Club de l’Aisne, qui vous invite à son grand week-end dédié aux baptêmes de l’air.

Le temps de quelques minutes, laissez le sol s’éloigner et découvrez les paysages saint-quentinois vus du ciel… une expérience inoubliable à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous à l’aérodrome de Saint-Quentin/Roupy à Fontaine-les-Clercs, du 14 au 17 mai 2026, de 10h à 18h.

Venez comme vous êtes, sans réservation, et laissez-vous porter par l’envie de décoller.

Tarifs

– Baptême adulte 25 €

– Baptême enfant (-7 ans) 15 €

Prolongez le plaisir en vous offrant une pause gourmande au restaurant La Terrasse, pour une journée qui fait autant voyager les papilles que les esprits.

Prenez de la hauteur et vivez un moment hors du commun avec l’Aéro Club de l’Aisne, qui vous invite à son grand week-end dédié aux baptêmes de l’air.

Le temps de quelques minutes, laissez le sol s’éloigner et découvrez les paysages saint-quentinois vus du ciel… une expérience inoubliable à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous à l’aérodrome de Saint-Quentin/Roupy à Fontaine-les-Clercs, du 14 au 17 mai 2026, de 10h à 18h.

Venez comme vous êtes, sans réservation, et laissez-vous porter par l’envie de décoller.

Tarifs

– Baptême adulte 25 €

– Baptême enfant (-7 ans) 15 €

Prolongez le plaisir en vous offrant une pause gourmande au restaurant La Terrasse, pour une journée qui fait autant voyager les papilles que les esprits. .

Fontaine-lès-Clercs 02680 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 79 08

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English :

Take to the skies and experience a moment out of the ordinary with Aéro Club de l?Aisne, which invites you to its big weekend dedicated to first flights.

For just a few minutes, let go of the ground and discover the Saint-Quentin countryside from the air… an unforgettable experience to share with family and friends.

Join us at the Saint-Quentin/Roupy aerodrome in Fontaine-les-Clercs, from May 14 to 17, 2026, from 10am to 6pm.

Come as you are, without reservation, and let yourself be carried away by the desire to take off.

Prices

– Adult baptism: 25 ?

– Child baptism (-7 years): 15 ?

Extend the pleasure by treating yourself to a gourmet break at La Terrasse restaurant, for a day that’s as much about taste as it is about spirit.

L’événement Grand week-end Baptêmes de l’air à l’aérodrome Saint-Quentin Roupy Fontaine les Clercs Fontaine-lès-Clercs a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Saint-Quentinois