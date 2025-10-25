Grand week-end Halloween au Château de Vayres Vayres

Grand week-end Halloween au Château de Vayres

63 Avenue de Libourne Vayres Gironde

2025-10-25

2025-10-26

2025-10-25

Le dernier week-end d’octobre, le château de Vayres se transformera en un véritable théâtre de frissons et de féerie !

Au programme grands spectacles de fauconnerie, tournois de chevaliers et, dans les cours intérieures comme dans le parc, la rencontre inattendue avec des personnages inquiétants. Saynètes théâtrales, chasse aux sorcières, procès du loup-garou, cours de sortilèges, lancer de menhirs et bataille dérangée ainsi que des ateliers de maquillage viendront rythmer l’après-midi.

Le château lui-même ne sera pas en reste son rez-de-chaussée ouvrira ses portes pour une visite spéciale “château hanté”, réservée aux plus courageux.

Pour clore la journée, à 18h30, petits monstres et grands sorciers partageront la traditionnelle soupe de bave de crapaud, concoctée pour l’occasion. .

63 Avenue de Libourne Vayres 33870 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 96 58

