GRANDBROTHERS – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

GRANDBROTHERS Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec la sortie de leur cinquième album studio Elsewhere, prévue pour le 26 septembre 2025, Grandbrothers reviennent sur scène avec un son renouvelé et un live élargi. Si leur combinaison caractéristique de piano acoustique et de textures rythmiques a toujours défini leur musique, Elsewhere marque pour la première fois l’introduction de synthétiseurs analogiques, de boîtes à rythmes et d’un sens du mouvement plus affirmé dans leurs concerts. Un tournant audacieux – un nouveau chapitre qui reste fidèle à leur essence tout en ouvrant de nouvelles perspectives.Le spectacle propose une scénographie entièrement repensée et un langage visuel à la hauteur de l’évolution sonore portée par Elsewhere. Des textures superposées, des rythmes ciselés, une intimité palpable et un élan constant façonnent cette nouvelle expérience live.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33