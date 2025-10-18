Grand’Cœur Nature Château La Garde Martillac

Grand’Cœur Nature Château La Garde Martillac samedi 18 octobre 2025.

Grand’Cœur Nature

Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Les Liens du Cœur et le Château La Garde organisent la première édition de la course nocturne et solidaire Grand’Cœur Nature , au profit de l’association Les Liens du Cœur !

Un événement sportif, convivial et magique dans le cadre du Château La Garde, au cœur des vignes et sous les étoiles, pour allier sport, convivialité et solidarité !

Dès 17h30, il sera possible de découvrir gratuitement le château, uniquement sur inscription

– À 18h30, place à la course en ligne pour les enfants

– Suivie à 19h30 par une marche solidaire de 5 km

– Enfin, à 20h, départ pour la course de 10 km

ATTENTION !!! Il s’agit d’une course nocturne pensez à amener votre lampe frontale !

Les participants pourront profiter d’un ravitaillement à l’arrivée, offert par notre partenaire Décathlon, qui met également à disposition l’arche de départ et d’arrivée ! .

Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 89 10 02 contact@lesliensducoeur.org

English : Grand’Cœur Nature

German : Grand’Cœur Nature

Italiano :

Espanol : Grand’Cœur Nature

L’événement Grand’Cœur Nature Martillac a été mis à jour le 2025-08-29 par Sud Bordeaux Tourisme