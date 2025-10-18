Grand’Cœur Nature Château La Garde Martillac
Grand’Cœur Nature
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde
Les Liens du Cœur et le Château La Garde organisent la première édition de la course nocturne et solidaire Grand’Cœur Nature , au profit de l’association Les Liens du Cœur !
Un événement sportif, convivial et magique dans le cadre du Château La Garde, au cœur des vignes et sous les étoiles, pour allier sport, convivialité et solidarité !
Dès 17h30, il sera possible de découvrir gratuitement le château, uniquement sur inscription
– À 18h30, place à la course en ligne pour les enfants
– Suivie à 19h30 par une marche solidaire de 5 km
– Enfin, à 20h, départ pour la course de 10 km
ATTENTION !!! Il s’agit d’une course nocturne pensez à amener votre lampe frontale !
Les participants pourront profiter d’un ravitaillement à l’arrivée, offert par notre partenaire Décathlon, qui met également à disposition l’arche de départ et d’arrivée ! .
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 89 10 02 contact@lesliensducoeur.org
