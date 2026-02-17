Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes Mamers

Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes

Place Carnot Mamers Sarthe

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !

Grande animation du Comité des fêtes de Mamers associé au Mamer’Thon (Téléthon) qui proposeront des jeux, animations et dégustations sur le thème du Printemps des Rillettes. .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

English :

Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!

