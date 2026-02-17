Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes Mamers
Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes Mamers samedi 28 mars 2026.
Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes
Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !
Grande animation du Comité des fêtes de Mamers associé au Mamer’Thon (Téléthon) qui proposeront des jeux, animations et dégustations sur le thème du Printemps des Rillettes. .
Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!
L’événement Grande animation dans le cadre du Printemps des rillettes Mamers a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Maine Saosnois