Grande audition Sainte-Hermine

Grande audition

Salle polyvalente Sainte-Hermine Vendée

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Grande audition des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale.

Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale seront ravis de vous faire découvrir leur talent et leur passion à travers divers ensembles instrumentaux. .

Salle polyvalente Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 85 12 secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr

English :

Grand audition for students of the Ecole de Musique Intercommunale.

German :

Großes Vorspiel der Schüler der Ecole de Musique Intercommunale.

Italiano :

Grande audizione degli allievi della Scuola Intercomunale di Musica.

Espanol :

Gran audición de los alumnos de la Escuela Intercomunal de Música.

