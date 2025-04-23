Grande balade autour de l’étang Massé

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 09:00:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Balade exceptionnelle de 6 kilomètres offrant des vues privilégiées sur le paysage brennou.

Accompagnés du garde-conservateur, nous partirons pour une balade exceptionnelle de 6 km, sur des terres aujourd’hui non accessibles au public, à la découverte de sentiers sableux qu’affectionnent les tortues Cistude d’Europe pour la ponte de leurs œufs, de magnifiques haies de grands chênes qui accueillent les Loriots d’Europe dès le mois d’avril, nous marcherons le long de prairies pâturées, nous longerons aussi la digue de plusieurs étangs … Pour nous, des vues privilégiées sur le paysage brennou. 5 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Enter the heart of the Regional Nature Reserve through a 4.5 km walk.

L’événement Grande balade autour de l’étang Massé Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne