Grande boom

Salle La Salamandre Pléguien Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Organisée par le CMJ, ouverte au jeunes de 8 à 15 ans. Petite restauration sur place, boissons offertes. Animée par DJ Méwenn. Autorisation parentale à retirer en mairie. 5€. .

Salle La Salamandre Pléguien 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 02 54

L’événement Grande boom Pléguien a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Falaises d’Armor