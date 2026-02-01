Grande boom Pléguien
Grande boom Pléguien samedi 14 février 2026.
Grande boom
Salle La Salamandre Pléguien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Organisée par le CMJ, ouverte au jeunes de 8 à 15 ans. Petite restauration sur place, boissons offertes. Animée par DJ Méwenn. Autorisation parentale à retirer en mairie. 5€. .
Salle La Salamandre Pléguien 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 02 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grande boom Pléguien a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Falaises d’Armor