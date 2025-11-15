Grande Bourse aux jouets Château-Gontier-sur-Mayenne

Grande Bourse aux jouets

Halle polyvalente, Espace St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Grande bourse aux jouets à Château-Gontier sur Mayenne

Dépôt des jouets le vendredi 14 novembre, de 9h30 à 19h00.

Ouverture de la bourse aux jouets le 15 novembre de 09h30 à 16h .

+33 6 64 78 46 18 planetmomes53@gmail.com

English :

Big toy market in Château-Gontier sur Mayenne

German :

Große Spielzeugbörse in Château-Gontier sur Mayenne

Italiano :

Grande mercato dei giocattoli a Château-Gontier sur Mayenne

Espanol :

Gran mercado del juguete en Château-Gontier sur Mayenne

