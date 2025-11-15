Grande Bourse aux jouets Château-Gontier-sur-Mayenne
Grande Bourse aux jouets
Halle polyvalente, Espace St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Grande bourse aux jouets à Château-Gontier sur Mayenne
Dépôt des jouets le vendredi 14 novembre, de 9h30 à 19h00.
Ouverture de la bourse aux jouets le 15 novembre de 09h30 à 16h .
Halle polyvalente, Espace St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 78 46 18 planetmomes53@gmail.com
English :
Big toy market in Château-Gontier sur Mayenne
German :
Große Spielzeugbörse in Château-Gontier sur Mayenne
Italiano :
Grande mercato dei giocattoli a Château-Gontier sur Mayenne
Espanol :
Gran mercado del juguete en Château-Gontier sur Mayenne
