Grande bourse aux jouets et à la puériculture

Savonnières-en-Perthois Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

L’APE organise sa grande bourse aux jouets.

Venez vendre, acheter, chiner, et préparer Noël à petits prix.

Entrée gratuite pour les visiteurs. Exposants 5 € la table.

Buvette et petite restauration sur place

On compte sur vous pour partager l’info et venir nombreux !Tout public

Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est +33 7 86 15 78 05

English :

The APE is organizing its big toy fair.

Come and sell, buy, bargain-hunt and prepare for Christmas at low prices.

Free admission for visitors. Exhibitors: 5? per table.

Refreshments and snacks on site

We’re counting on you to share the news and turn out in force!

German :

Die EV organisiert ihre große Spielzeugbörse.

Kommen Sie vorbei, um zu verkaufen, zu kaufen, zu stöbern und sich zu kleinen Preisen auf Weihnachten vorzubereiten.

Der Eintritt für Besucher ist frei. Aussteller: 5 ? pro Tisch.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Wir zählen auf Sie, dass Sie die Info teilen und zahlreich kommen!

Italiano :

L’APE organizza la sua grande fiera del giocattolo.

Venite a vendere, comprare, fare affari e prepararvi al Natale a prezzi bassi.

Ingresso gratuito per i visitatori. Espositori: 5? per tavolo.

Rinfreschi e spuntini in loco

Contiamo su di voi per condividere la notizia e partecipare numerosi!

Espanol :

La APE organiza su gran feria del juguete.

Ven a vender, comprar, buscar gangas y prepararte para la Navidad a precios bajos.

Entrada gratuita para los visitantes. Expositores: 5? por mesa.

Refrescos y tentempiés in situ

Contamos con usted para que comparta la noticia y acuda en masa

