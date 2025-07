Grande Bourse aux Vélos Saint-Maximin

Grande Bourse aux Vélos Saint-Maximin samedi 13 septembre 2025.

Grande Bourse aux Vélos

Rue de la Bastille Saint-Maximin Oise

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

L’association VélOOise et son atelier ABC-Vélo, l’association Beauvélo, Cycl’En Bray et des recycleries de l’Oise vous proposent plus de 200 vélos d’occasion vérifiés et prêts à rouler déployés dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de Saint Maximin (ex Cora).

Pour adultes et enfants, tous types de vélo: VTT, route, ville

Possibilité d’essayer les vélos et de revendre le(s) vôtre(s)!

Rue de la Bastille Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 11 63 boursevelo@velooise.fr

