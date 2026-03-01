Grande bourse d’échange multi-collections Vatan
Grande bourse d’échange multi-collections Vatan samedi 14 mars 2026.
Grande bourse d’échange multi-collections
Vatan Indre
Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
Venez nombreux à la grande bourse d’échange multi-collections organisée par l’Association Française des Voitures et Camions de Cirque (AFVCC) à la Salle des Fêtes de Vatan.
Retrouvez du modélisme, des documents, jouets, affiches, livres, … Et profitez de votre venue pour découvrir le Musée du Cirque, tout proche de la Salle des Fêtes. .
Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 44 11 74
English :
Come one, come all to the large multi-collection exchange organized by the Association Française des Voitures et Camions de Cirque (AFVCC) at the Salle des Fêtes in Vatan.
