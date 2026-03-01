Grande bourse d’échange multi-collections

Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez nombreux à la grande bourse d’échange multi-collections organisée par l’Association Française des Voitures et Camions de Cirque (AFVCC) à la Salle des Fêtes de Vatan.

Retrouvez du modélisme, des documents, jouets, affiches, livres, … Et profitez de votre venue pour découvrir le Musée du Cirque, tout proche de la Salle des Fêtes. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 44 11 74

Come one, come all to the large multi-collection exchange organized by the Association Française des Voitures et Camions de Cirque (AFVCC) at the Salle des Fêtes in Vatan.

L’événement Grande bourse d’échange multi-collections Vatan a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Champs d’Amour