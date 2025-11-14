Grande Braderie annuelle Le Creuset Fresnoy-le-Grand

Grande Braderie annuelle Le Creuset

715 rue Olivier Deguise Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

La braderie Le Creuset est de retour à Fresnoy-Le-Grand (715 rue Olivier Deguise)

– Vendredi 14 novembre 10h 17h30

– Samedi 15 novembre 10h -17h30

– Dimanche 16 novembre 10h -17h

L’accès à la braderie Le Creuset est gratuit.

Pour assurer une bonne fluidité et éviter l’attente lors de votre visite, il est recommandé de s’inscrire sur un créneau.

Plus d’informations www.lecreuset.fr

715 rue Olivier Deguise Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 22 45

English :

The braderie Le Creuset is back in Fresnoy-Le-Grand (715 rue Olivier Deguise):

– Friday, November 14: 10am 5:30pm

– Saturday, November 15: 10am 5:30pm

– Sunday, November 16: 10am 5pm

Admission to the Le Creuset braderie is free.

To ensure a smooth flow of visitors, we recommend that you register for a slot.

Further information: www.lecreuset.fr

German :

Die Braderie Le Creuset ist wieder in Fresnoy-Le-Grand (715 rue Olivier Deguise)

– Freitag, 14. November: 10h 17h30

– Samstag, 15. November: 10h -17h30

– Sonntag, 16. November: 10h -17h

Der Eintritt zur Braderie Le Creuset ist kostenlos.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten bei Ihrem Besuch zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sich für einen bestimmten Zeitraum anzumelden.

Weitere Informationen: www.lecreuset.fr

Italiano :

Il mercatino delle pulci di Le Creuset è tornato a Fresnoy-Le-Grand (715 rue Olivier Deguise):

– Venerdì 14 novembre: dalle 10.00 alle 17.30

– Sabato 15 novembre: dalle 10 alle 17.30

– Domenica 16 novembre: dalle 10.00 alle 17.00

L’ingresso al mercato delle pulci Le Creuset è gratuito.

Per garantire un flusso regolare di visitatori ed evitare tempi di attesa, si consiglia di registrarsi per uno slot.

Ulteriori informazioni: www.lecreuset.fr

Espanol :

El mercadillo Le Creuset vuelve a Fresnoy-Le-Grand (715 rue Olivier Deguise):

– Viernes 14 de noviembre: de 10.00 h. a 17.30 h

– Sábado 15 de noviembre: 10.00 h 17.30 h

– Domingo 16 de noviembre: de 10.00 a 17.00 h

La entrada al mercadillo de Le Creuset es gratuita.

Para garantizar un flujo fluido de visitantes y evitar tiempos de espera, le recomendamos que se inscriba para una franja horaria.

Más información: www.lecreuset.fr

