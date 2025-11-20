Grande braderie au magasin Staub Turckheim

Grande braderie au magasin Staub

Rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-22

Une offre très large en ustensiles de cuisine, enrichie cette année d’un univers petit-électro-ménager (blenders, bouilloires, grille pain), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires

L’occasion de redécouvrir cette caverne d’Alibaba avec une offre très large en ustensiles de cuisine, enrichie cette année d’un univers petit-électro-ménager (blenders, bouilloires, grille pain), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires. La destination incontournable pour le plus grand choix de cocottes, poêles ou de coutellerie de qualité de la région. L’occasion aussi pour les passionnés de cuisine de s’équiper ou de préparer ses cadeaux à la veille des fêtes de fin d’années, à des prix tout doux avec des remises allant jusqu’à 50%. .

Rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 11 55 shop.turckheim@zwilling.com

English :

A very wide range of kitchen utensils, enriched this year with a small electrical household universe (blenders, kettles, toasters), around a beautiful space dedicated to cooking demonstrations

German :

Ein sehr breites Angebot an Küchenutensilien, das in diesem Jahr um eine Welt der Elektrogeräte (Mixer, Wasserkocher, Toaster) erweitert wurde, mit einem schönen Bereich für Kochvorführungen

Italiano :

Una vastissima gamma di utensili da cucina, arricchita quest’anno da un mondo di piccoli elettrodomestici (frullatori, bollitori, tostapane), intorno a una bella area dedicata alle dimostrazioni di cucina

Espanol :

Una amplísima gama de utensilios de cocina, enriquecida este año con un mundo de pequeños electrodomésticos (batidoras, hervidores, tostadoras), en torno a un hermoso espacio dedicado a las demostraciones de cocina

L’événement Grande braderie au magasin Staub Turckheim a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Colmar