Grande braderie Bibliothèque municipale Montluel Montluel

Grande braderie Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Montluel Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Retrouvez la grande braderie annuelle de la bibliothèque: livres d’occasions et magazines à petits prix!
Chèques ou espèces, pensez à prendre de la monnaie.
Bibliothèque municipale Montluel 85 AVENUE PIERRE CORMORECHE 01120 Montluel Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0478064349 https://bibliotheque-ville-montluel.fr/
