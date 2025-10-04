Grande braderie Bibliothèque municipale Montluel Montluel

Grande braderie Bibliothèque municipale Montluel Montluel samedi 4 octobre 2025.

Grande braderie Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Montluel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Retrouvez la grande braderie annuelle de la bibliothèque: livres d’occasions et magazines à petits prix!

Chèques ou espèces, pensez à prendre de la monnaie.

Bibliothèque municipale Montluel 85 AVENUE PIERRE CORMORECHE 01120 Montluel Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0478064349 https://bibliotheque-ville-montluel.fr/

Biblis en folie 2025

Ministère de la culture