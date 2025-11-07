Grande Braderie Roc de Quimill Châteaulin

Grande Braderie

Roc de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin Finistère

Début : 2025-11-07 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Grande Braderie du Secours populaire de Châteaulin.

Sur place café, boissons, crêpes .

Roc de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 25 06

