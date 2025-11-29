Grande Braderie Crépy-en-Valois

Grande Braderie

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Faites le plein de lecture à petit prix !

Romans, documentaires, BD, albums…

La Médiathèque vous propose une nouvelle sélection de documents retirés des collections.

Venez chiner et donner une seconde vie à ses ouvrages !

Tout public

Samedi 29 novembre

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Médiathèque municipale de Crépy

Toutes les recettes seront reversées à l’AFM Téléthon

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53 mediatheque@crepyenvalois.fr

English :

Fill up on reading at low prices!

Novels, documentaries, comics, albums…

The Médiathèque offers you a new selection of documents withdrawn from the collections.

Come and bargain for a second life!

General public

? Saturday, November 29th

? 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m

? Crépy municipal media library

All proceeds go to AFM Téléthon

German :

Tanken Sie Lesestoff zum kleinen Preis!

Romane, Dokumentarfilme, Comics, Alben…

Die Mediathek bietet Ihnen eine neue Auswahl an Dokumenten, die aus den Sammlungen entfernt wurden.

Kommen Sie zum Stöbern und schenken Sie Ihren Werken ein zweites Leben!

Für jedes Publikum

? Samstag, den 29. November

? von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

? Städtische Mediathek in Crépy

Alle Einnahmen gehen an den AFM Téléthon

Italiano :

Fate il pieno di letture a prezzi bassi!

Romanzi, documentari, fumetti, album…

La Mediateca propone una nuova selezione di articoli ritirati dalle sue collezioni.

Venite a contrattare per una seconda vita!

Pubblico generale

? Sabato 29 novembre

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

? Biblioteca multimediale comunale Crépy

L’intero ricavato andrà a favore di AFM Téléthon

Espanol :

Llénate de lectura a precios bajos

Novelas, documentales, cómics, álbumes…

La Mediateca ofrece una nueva selección de objetos retirados de sus colecciones.

¡Venga a regatear por una segunda vida!

Público en general

? Sábado 29 de noviembre

? de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas

? Biblioteca multimedia municipal de Crépy

Toda la recaudación se destinará a AFM Téléthon

