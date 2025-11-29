Grande Braderie Crépy-en-Valois
Grande Braderie Crépy-en-Valois samedi 29 novembre 2025.
Grande Braderie
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Faites le plein de lecture à petit prix !
Romans, documentaires, BD, albums…
La Médiathèque vous propose une nouvelle sélection de documents retirés des collections.
Venez chiner et donner une seconde vie à ses ouvrages !
Tout public
Samedi 29 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Médiathèque municipale de Crépy
Toutes les recettes seront reversées à l’AFM Téléthon
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53 mediatheque@crepyenvalois.fr
English :
Fill up on reading at low prices!
Novels, documentaries, comics, albums…
The Médiathèque offers you a new selection of documents withdrawn from the collections.
Come and bargain for a second life!
General public
? Saturday, November 29th
? 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m
? Crépy municipal media library
All proceeds go to AFM Téléthon
German :
Tanken Sie Lesestoff zum kleinen Preis!
Romane, Dokumentarfilme, Comics, Alben…
Die Mediathek bietet Ihnen eine neue Auswahl an Dokumenten, die aus den Sammlungen entfernt wurden.
Kommen Sie zum Stöbern und schenken Sie Ihren Werken ein zweites Leben!
Für jedes Publikum
? Samstag, den 29. November
? von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr
? Städtische Mediathek in Crépy
Alle Einnahmen gehen an den AFM Téléthon
Italiano :
Fate il pieno di letture a prezzi bassi!
Romanzi, documentari, fumetti, album…
La Mediateca propone una nuova selezione di articoli ritirati dalle sue collezioni.
Venite a contrattare per una seconda vita!
Pubblico generale
? Sabato 29 novembre
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
? Biblioteca multimediale comunale Crépy
L’intero ricavato andrà a favore di AFM Téléthon
Espanol :
Llénate de lectura a precios bajos
Novelas, documentales, cómics, álbumes…
La Mediateca ofrece una nueva selección de objetos retirados de sus colecciones.
¡Venga a regatear por una segunda vida!
Público en general
? Sábado 29 de noviembre
? de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas
? Biblioteca multimedia municipal de Crépy
Toda la recaudación se destinará a AFM Téléthon
