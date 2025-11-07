Grande braderie d’automne Charleville-Mézières

Grande braderie d’automne Charleville-Mézières vendredi 7 novembre 2025.

Grande braderie d’automne

En ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

Vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025, la traditionnelle braderie d’automne revient dans les rues de la cité de Gonzague. Plus de 200 étals et exposants investiront le centre-ville et le Cours Briand pour deux jours de bonnes affaires et de convivialité.Grand déballage et ambiance festive au programme de ce rendez-vous incontournable organisé par la ville. Vendredi, les commerçants sédentaires du centre-ville installeront leurs stands et proposeront promotions et sélections spéciales. Le samedi, place aux camelots : plus de 200 exposants déploieront leurs marchandises au coeur du centre carolomacérien.Mode, accessoires, décoration, bijoux, livres, jouets, maroquinerie, électronique, gourmandises… il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. L’occasion rêvée de flâner, de soutenir le commerce local et de dénicher quelques trouvailles à prix doux, juste avant les fêtes de fin d’année.Pour des raisons de sécurité, le stationnement et l’arrêt seront strictement interdits sur le cours Briand, du jeudi 6 novembre à 20 h jusqu’au samedi 8 novembre à 20 h. Tout véhicule en infraction pourra être mis en fourrière. Afin de préserver la propreté et le confort de tous, commerçants comme visiteurs sont invités à adopter les bons gestes.Deux jours, deux ambiances, une même promesse : un centre-ville animé, festif et commerçant, au cœur d’un événement attendu par tous les Carolomacériens.

.

En ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

On Friday November 7 and Saturday November 8, 2025, the traditional braderie d?automne returns to the streets of the cité de Gonzague. More than 200 stalls and stallholders will take over the town center and Cours Briand for two days of bargains and conviviality. On Friday, sedentary retailers from the town center will set up their stalls and offer special promotions and selections. On Saturday, it’s the turn of the peddlers: more than 200 exhibitors will be displaying their wares in the heart of the Carolomacerian town center, offering fashion, accessories, home decor, jewelry, books, toys, leather goods, electronics, gourmet treats? something for every taste and budget. For safety reasons, parking and stopping will be strictly forbidden on the Cours Briand, from Thursday November 6 at 8pm until Saturday November 8 at 8pm. Infringing vehicles may be impounded. Two days, two atmospheres, the same promise: a lively, festive downtown shopping area, at the heart of an event eagerly awaited by all Carolomacians.

German :

Am Freitag, den 7. und Samstag, den 8. November 2025 findet in den Straßen der Gonzaga-Stadt wieder der traditionelle Herbstmarkt statt. Mehr als 200 Stände und Aussteller werden das Stadtzentrum und den Cours Briand bevölkern, um zwei Tage lang Schnäppchen zu machen und Geselligkeit zu genießen. Am Freitag bauen die stationären Händler der Innenstadt ihre Stände auf und bieten Sonderangebote und spezielle Auswahlen an. Am Samstag sind die Händler an der Reihe: Mehr als 200 Aussteller bieten ihre Waren im Herzen des Zentrums von Carolomacérien an: Mode, Accessoires, Dekoration, Schmuck, Bücher, Spielzeug, Lederwaren, Elektronik, Leckereien usw. Für jeden Geschmack und jedes Budget ist etwas dabei. Aus Sicherheitsgründen gilt auf dem Cours Briand von Donnerstag, dem 6. November, 20 Uhr, bis Samstag, dem 8. November, 20 Uhr, ein striktes Park- und Halteverbot. Jedes Fahrzeug, das gegen die Vorschriften verstößt, kann abgeschleppt werden. Zwei Tage, zwei Stimmungen, ein gemeinsames Versprechen: ein belebtes, festliches und kommerzielles Stadtzentrum im Herzen einer Veranstaltung, die von allen Carolomacériens erwartet wird.

Italiano :

Venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, la tradizionale braderie autunnale torna nelle strade della città di Gonzaga. Più di 200 bancarelle e standisti invaderanno il centro città e il Cours Briand per due giorni di occasioni e convivialità. Il venerdì, i negozianti fissi del centro città allestiranno le loro bancarelle e offriranno promozioni e selezioni speciali. Sabato sarà la volta degli ambulanti: più di 200 bancarelle esporranno i loro prodotti nel cuore del centro di Carolomac, proponendo moda, accessori, arredamento, gioielli, libri, giocattoli, pelletteria, elettronica e prelibatezze per tutti i gusti e le tasche. Per motivi di sicurezza, la sosta e il parcheggio saranno rigorosamente vietati sul Cours Briand da giovedì 6 novembre alle ore 20.00 fino a sabato 8 novembre alle ore 20.00. I veicoli trovati in violazione di questa regola potranno essere sequestrati. Due giorni, due atmosfere, la stessa promessa: un centro città vivace e festoso con i negozi, al centro di un evento atteso da tutti gli abitanti di Carolomac.

Espanol :

El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre de 2025, la tradicional braderie otoñal vuelve a las calles de la ciudad de Gonzague. Más de 200 puestos y comerciantes tomarán el centro de la ciudad y el Cours Briand durante dos días de ofertas y convivencia. El viernes, los comerciantes permanentes del centro de la ciudad instalarán sus puestos y ofrecerán promociones y selecciones especiales. El sábado será el turno de los vendedores ambulantes: más de 200 comerciantes expondrán sus productos en pleno centro de Carolomac, ofreciendo moda, accesorios, decoración, joyería, libros, juguetes, marroquinería, electrónica y delicatessen para todos los gustos y bolsillos. Por razones de seguridad, estará estrictamente prohibido aparcar y detenerse en el Cours Briand desde el jueves 6 de noviembre a las 20.00 horas hasta el sábado 8 de noviembre a las 20.00 horas. Los vehículos que infrinjan esta norma podrán ser confiscados. Dos días, dos ambientes, una misma promesa: un centro urbano animado, festivo, con comercios, en el centro de un acontecimiento muy esperado por todos los habitantes de Carolomac.

L’événement Grande braderie d’automne Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme