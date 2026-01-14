Grande braderie de DYNAM’ANDCO Dynam’&Co Romans-sur-Isère

Grande braderie de DYNAM’ANDCO

Dynam’&Co 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-06 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06

DYNAM’&CO organise le vendredi 6 février de 10h à 18h sa Grande Braderie !

Venez retrouver une large sélection de vêtements, accessoires, linge de maison, ordinateurs… à tout petits prix

.

Dynam’&Co 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 41 01 contact@dynameco.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DYNAM’&CO will be holding its Grande Braderie on Friday February 6 from 10am to 6pm!

Come and find a wide selection of clothes, accessories, household linen, computers… at very low prices!

L’événement Grande braderie de DYNAM’ANDCO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme