Grande braderie de DYNAM’ANDCO Dynam’&Co Romans-sur-Isère
Grande braderie de DYNAM’ANDCO Dynam’&Co Romans-sur-Isère vendredi 6 février 2026.
Grande braderie de DYNAM’ANDCO
Dynam’&Co 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 10:00:00
fin : 2026-02-06 18:00:00
Date(s) :
2026-02-06
DYNAM’&CO organise le vendredi 6 février de 10h à 18h sa Grande Braderie !
Venez retrouver une large sélection de vêtements, accessoires, linge de maison, ordinateurs… à tout petits prix
.
Dynam’&Co 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 41 01 contact@dynameco.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DYNAM’&CO will be holding its Grande Braderie on Friday February 6 from 10am to 6pm!
Come and find a wide selection of clothes, accessories, household linen, computers… at very low prices!
L’événement Grande braderie de DYNAM’ANDCO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme