Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère

Grande braderie de Dynam’&Co

Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-07 17:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Venez retrouver une large sélection de vêtements, accessoires, linge de maison, ordinateurs… à tout petits prix

.

English :

Come and find a wide selection of clothes, accessories, household linen, computers… at very low prices

German :

Hier finden Sie eine große Auswahl an Kleidung, Accessoires, Heimtextilien, Computern… zu sehr kleinen Preisen

Italiano :

Venite a trovare un’ampia selezione di vestiti, accessori, biancheria per la casa, computer… a prezzi molto bassi

Espanol :

Venga y encuentre una amplia selección de ropa, accesorios, ropa de hogar, ordenadores… a precios muy bajos

