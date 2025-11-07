Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère
Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère vendredi 7 novembre 2025.
Grande braderie de Dynam’&Co
Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-07 17:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Venez retrouver une large sélection de vêtements, accessoires, linge de maison, ordinateurs… à tout petits prix
.
Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 41 01
English :
Come and find a wide selection of clothes, accessories, household linen, computers… at very low prices
German :
Hier finden Sie eine große Auswahl an Kleidung, Accessoires, Heimtextilien, Computern… zu sehr kleinen Preisen
Italiano :
Venite a trovare un’ampia selezione di vestiti, accessori, biancheria per la casa, computer… a prezzi molto bassi
Espanol :
Venga y encuentre una amplia selección de ropa, accesorios, ropa de hogar, ordenadores… a precios muy bajos
L’événement Grande braderie de Dynam’&Co Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-24 par Valence Romans Tourisme