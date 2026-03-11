Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère
Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère vendredi 10 avril 2026.
Grande braderie de Dynam’&Co
Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Venez retrouver une large sélection de vêtements, accessoires, linge de maison, ordinateurs… à tout petits prix
.
Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 41 01 contact@dynameco.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and find a wide selection of clothes, accessories, household linen, computers… at very low prices
L’événement Grande braderie de Dynam’&Co Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme