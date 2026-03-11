Grande braderie de Dynam’&Co Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) Romans-sur-Isère

Grande braderie de Dynam’&Co

Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

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Dynam’&Co (ex Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération) 9, rue Camille Desmoulins Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 41 01 contact@dynameco.net

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L’événement Grande braderie de Dynam’&Co Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme