Grande braderie de la Croix Rouge Châteaudun

Grande braderie de la Croix Rouge

Unité locale de la Croix Rouge Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Vente de mobiliers, vêtements, livres, ustensiles à bas prix.

Unité locale de la Croix Rouge Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 04 39

English :

Low-price sales of furniture, clothes, books and utensils.

