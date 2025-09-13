GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE Paimbœuf

samedi 13 septembre 2025.

GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE

Rue du Lieutenant Maxfield Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

La Croix Rouge Française

Vente solidaire, arrivage de décoration, miroirs, tapis, abats-jours etc.

Vêtements, chaussures adultes et enfants.

Le bénéfice de cette vente servira à aider les familles en difficulté. .

Rue du Lieutenant Maxfield Paimbœuf 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 82 45 61

