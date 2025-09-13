GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE Paimbœuf
GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE Paimbœuf samedi 13 septembre 2025.
GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE
Rue du Lieutenant Maxfield Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
Date(s) :
2025-09-13
La Croix Rouge Française
Vente solidaire, arrivage de décoration, miroirs, tapis, abats-jours etc.
Vêtements, chaussures adultes et enfants.
Le bénéfice de cette vente servira à aider les familles en difficulté. .
Rue du Lieutenant Maxfield Paimbœuf 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 82 45 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement GRANDE BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE Paimbœuf a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Saint Brevin