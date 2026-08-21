Grande Braderie de la Médiathèque, Médiathèque Municipale de Montgiscard, Montgiscard

Informations pratiques

Grande Braderie de la Médiathèque Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Municipale de Montgiscard Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Grande Braderie de la Médiathèque

Vente de livres en tous genres à petits prix au profit de l’association Livre d’Hiver, organisatrice du salon du livre de Montgiscard

Médiathèque Municipale de Montgiscard 3, L’Esplanade 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561811776 https://mediatheques-de-lhers.fr/ Médiathèque du Réseau des Médiathèque de l’Hers Parking à proximité

Biblis en folie 2026

©Pascale Sabatier